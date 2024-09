Schubert nel board Audi AG, responsabile vendite e marketing

Marco Schubert è il nuovo membro del consiglio esecutivo di Audi AG per vendite e marketing, ricoprendo anche il ruolo - in qualità di membro del suo comitato esecutivo esteso - di responsabile delle operazioni di vendita del Gruppo Volkswagen.

Schubert, che è nato a Magdeburgo in Germania, torna in Audi dove ha lavorato tra il 2000 e il 2021. In quell'anno era passato a Porsche diventandone vicepresidente per la regione Europa, carica che ha mantenuto fino allo scorso 31 agosto.

Laureato in economia automobilistica presso l'Università di Nürtingen-Geislingen Schubert ha iniziato il suo percorso professionale in Mercedes nel 1995 transitando anche per Daimler AG e Mercedes-Benz Usa. Nel 2000 l'ingresso nel Gruppo Volkswagen, prima all'Audi come sales manager Northern & Eastern Europe e poi in Volkswagen Group UK come head of product marketing & planning. Dal 2009 ha lavorato come direttore vendite ricambi e poi come direttore vendite di Audi per il Nord Europa, diventando nel 2014 amministratore delegato per Audi Svezia. Tre anni fa è stato nominato responsabile delle vendite per Asia e oltremare di Skoda. Infine dal 2018 al 2021 Schubert ha ricoperto la carica di presidente della divisione vendite Audi in Cina.

