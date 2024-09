Stein direttore della comunicazione del Gruppo Renault

Christian Stein, attuale direttore revenue e customer experience di Ampere, diventa dal prossimo 16 settembre direttore della comunicazione del Gruppo Renault.

Sostituirà Stéphanie Cau che lascia l'azienda. Nella sua nuova posizione Stein riporterà a Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault, e sarà responsabile della comunicazione di tutte le attività del Gruppo.

"Sono lieto di dare il benvenuto nel management team a Christian che lavora al mio fianco da molti anni e gode di tutta la mia fiducia - ha commentato de Meo - So che con le sue competenze, che vanno dal business alla comunicazione. E che con la sua propensione ad affrontare le sfide, svolgerà un ruolo determinante nel comunicare ai nostri dipendenti e a tutti gli stakeholder esterni, in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati. La sua esperienza internazionale ci consentirà di sostenere e consolidare la forza delle nostre marche e l'influenza del Gruppo in tutti i Paesi".

Forte della grande esperienza acquisita nel settore, si legge nella nota, Stein svolgerà un ruolo chiave, in particolare nel processo di trasformazione intrapreso con il passaggio da Gruppo a costruttore automobilistico europeo più 'progressista' in un settore in profondo cambiamento. A tal fine, sarà affiancato da un nuovo team che vanta un'esperienza riconosciuta nella comunicazione ed è animato dalla stessa passione: promuovere l'azienda, il suo know-how e svolta storica, il suo approccio orizzontale e i suoi prodotti presso tutti i target.

Stein ha iniziato la sua carriera nel 1991 alla PSA, dove è rimasto fino al 2011, assumendo crescenti responsabilità nella divisione vendite e marketing lavorando in Belgio, Francia, Spagna e Regno Unito. Nel 2011, è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen come direttore marketing mondo per la marca Seat, prima di occupare, dal 2015, la posizione di direttore della comunicazione globale e degli affari pubblici per Seat S.A. e le sue marche Seat e Cupra.

Stein è rientrato in Francia nel novembre 2020, quando - dopo l'ingresso di Luca de Meo alla guida del Gruppo Renault - ne è diventato direttore della comunicazione brand. Nel novembre 2023 ha assunto l'attuale posizione di direttore revenue e customer experience per Ampere, che è la società del Gruppo dedicata al software e ai veicoli elettrici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA