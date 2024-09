Calcara nuovo presidente e ceo di Hyundai Italia

Francesco Calcara è con effetto immediato il nuovo presidente e ceo di Hyundai Motor Company Italy, prendendo il posto di Andrea Crespi nominati vice president sales and service di Hyundai Motor Europe, per supportare la crescita della marca nel Vecchio Continente.

"Desidero congratularmi con Francesco Calcara per il suo nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato di Hyundai Italia - ha dichiarato Michael Cole, presidente e ceo di Hyundai Motor Europe - La sua grande esperienza nel settore automobilistico sarà determinante per un ulteriore rafforzamento della posizione di Hyundai in Italia e per sostenere la nostra crescita sostenibile in tutta Europa". Calcara porta con sé una grande esperienza. Proviene dalla posizione di chief executive officer di Free2Move eSolutions dove ha coordinato tutte le attività operative a supporto dello sviluppo delle vendite di vetture elettriche per i brand di Stellantis per le aree Enlarged Europe, MEA e Nord America.

Laureato in Economia aziendale e titolare di un master in Scienze economiche presso l'università Luiss Guido Carli di Roma, ha inziato la sua carriera nell'automotive nel 2002 in Leaseplan. Nel 2004 è entrato in Mazda Motor Italia come sales area manager diventando dopo due anni fleet business development manager.

Nel 2007 Calcara approda in Bmw Group Italia, dove in dieci anni ha assunto ruoli di crescente responsabilità nell'area fleet e corporate, come national sales manager Mini e luxury marketing manager Bmw, con responsabilità diretta sulla strategia luxury del gruppo in Europa oltre che in Italia.

Calcara entra in PSA Groupe Italie nel 2017 come DS Automobiles brand director assume l'anno successivo la carica di managing director DS e sales & marketing vice president. Con la nascita di Stellantis Calcara viene nominato senior vice president, col ruolo di global chief marketing officer del brand Alfa Romeo.

