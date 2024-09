Andrea Crespi vice president sales & service Hyundai Europe

Importante promozione per Andrea Crespi che è è stato presidente di Hyundai Motor Company Italy (HMCI) dal settembre 2022. Hyundai Motor Europe ha infatti annunciato la nomina di Crespi a vice president sales & service per tutta Europa con sede di lavoro presso la sede centrale di Offenbach, in Germania. Crespi subentra in questo ruolo a Ulrich Mechau, che nel febbraio 2024 è stato nominato presidente e ceo di Hyundai in Germania.

"Andrea Crespi ha dato un grande contributo durante il suo periodo di lavoro in Hyundai Motor Company Italy - ha dichiarato Michael Cole, presidente e ceo di Hyundai Motor Europe - Con il nuovo incarico in Hyundai Motor Europe, confido in una collaborazione fruttuosa orientata alla continua crescita dell'azienda in tutto il Continente".

Laureato in Economia, commercio e finanza aziendale all'Università Sapienza di Roma, Crespi ha iniziato il suo percorso professionale in Ford Motor Company, dove ha lavorato quasi 2 anni e mezzo. Nel 2013 è passato in Hyundai dove - prima di diventare presidente - ha ricoperto per oltre 9 anni il ruolo di managing director.

"Sono grato a Hyundai Motor Europe per questa nuova opportunità - ha dichiarato Crespi - Il mio obiettivo sarà quello di garantire la crescita costante delle soluzioni di mobilità innovative e sostenibili di Hyundai in tutta Europa.

Lavorerò a stretto contatto con il mio futuro team per raggiungere questo scopo".

