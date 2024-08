A Diego Paulini direzione stabilimento Renault di Valladolid

Diego Paulini, attuale direttore del sito di Santa Isabel di Renault Argentina,, è stato nominato responsabile della strategica fabbrica del Gruppo francese a Valladolid in Spagna dove si costruiscono Captur e Symbioz.

Prenderà incarico il prossimo primo ottobre sostituendo José Manuel Fuentes che dal primo novembre assumerà la gestione dello stabilimento della Renault a Batilly in Francia.

Nato in Argentina, Paulini si è laureato in ingegneria industriale presso l'Universidad Pontificia Católica Argentina e ha conseguito un Master in Finanza presso l'Universidad CEMA.

Vanta più di 12 anni di esperienza nella produzione automobilistica, avendo avviato la sua attività professionale in Toyota Argentina.

Nel 2019 è entrato a far parte del Gruppo Renault Argentina come direttore dello stabilimento di Santa Isabel, dove tra l'altro è stato responsabile dell'introduzione della digitalizzazione della fabbrica passando alle tecnologie Industria 4.0.



