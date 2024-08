Vanessa Repp dirige nuovo dipartimento futuri prodotti Opel

Opel ha creato una nuova struttura del suo comitato esecutivo aggiungendo un nuovo dipartimento di gestione della pianificazione e dello sviluppo dei prodotti futuri. A partire da primo settembre la responsabilità sarà affidata Vanessa Repp in qualità di vice president Future Product.

Repp vanta una lunga esperienza nello sviluppo di prodotti.

In qualità di head of Future Portfolio & Cross Carline di Opel, Repp aveva assunto la responsabilità della pianificazione del prodotto a lungo termine del marchio nel 2022.

Laureata in ingegneria industriale con specializzazione in ingegneria meccanica presso l'Università Tecnica di Darmstadt la Repp ha iniziato la sua carriera in Opel nel reparto Engineering nel 2015. In precedenza ha lavorato per il fornitore di servizi di ingegneria RLE Mobility GmbH & Co, dove è stata responsabile, tra le altre cose, dei progetti Opel.

"Vogliamo porre ancora più enfasi sullo sviluppo dei prodotti incentrato sul cliente, come dimostra la nuova struttura del Comitato Esecutivo - ha dichiarato Florian Huettl, ceo di Opel - e Vanessa Repp, con la sua competenza tecnica, le sue eccezionali qualità di leadership e la sua nuova prospettiva è la persona ideale per questo compito in un momento in cui siamo il primo marchio automobilistico tedesco a offrire una versione completamente elettrica per ogni modello e a rivolgersi a nuovi gruppi di clienti".



