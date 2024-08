Michael Lohscheller nuovo ceo della sino-svedese Polestar

Polestar, l'azienda sino-svedese specializzata in auto elettriche premium, ha nominato nuovo ceo Michael Lohscheller, che nei suoi numerosi incarichi passati aveva anche guidato la marca Opel, VinFast e Nikola. Lohscheller prende il posto di Thomas Ingenlath, che si è dimesso dopo sette anni di proficuo lavoro alla guida di Polestar e che lascerà il suo incarico il prossimo primo ottobre.

Ingenlath era stato nominato alla guida di Polestar quando era stata scorporata dalla Casa madre Volvo come marchio autonomo a metà del 2017. Durante i suoi sette anni di gestione dell'azienda, ha supervisionato il lancio dei quattro modelli oggi in produzione in 27 mercati globali.

Lohscheller - si legge nella nota - porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico, in particolare nella gestione di mercati competitivi e nell'espansione delle attività. Polestar amplierà ambiziosamente la sua presenza globale e la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli elettrici premium nei prossimi anni.

"Polestar ha vissuto una fase di avvio eccezionale - ha commentato il nuovo presidente Winfried Vahland - e quando la gamma di modelli sarà più ampia, Michael Lohscheller è il leader ideale per guidare Polestar nel suo prossimo capitolo. La sua profonda conoscenza del settore, in particolare nel guidare l'eccellenza operativa, sviluppare una strategia di prodotto coerente e rafforzare la presenza sul mercato globale, sarà determinante nella crescita di Polestar".

"Con l'eredità scandinava, la passione e le prestazioni - ha sottolineato Vahland - Polestar stabilirà nuovi standard per la futura mobilità individuale. Geely rimane profondamente impegnata nel successo di Polestar e con Lohscheller al timone, che sarà supportato da un team di leadership dinamico, siamo ben posizionati per innovazione e crescita continue".



