Byd, Alfredo Altavilla è Special Advisor per Europa

Alfredo Altavilla, dirigente con un'illustre carriera nell'industria automobilistica, è laureato in Economia presso l'Università Cattolica di Milano e porta con sé una grande esperienza di leadership e di sviluppo del business. Da novembre 2012 ad agosto 2018 Altavilla ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer per l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente (EMEA) presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove è stato anche membro del Group Executive Council (GEC) e responsabile del Global Business Development da settembre 2011.

È stato anche Amministratore delegato di Iveco, Fiat Powertrain Technologies, Tofas e Presidente esecutivo di ITA Airways. ''L'aggiunta di Alfredo Altavilla al team europeo è un passo fondamentale nella nostra strategia di rafforzamento e consolidamento della presenza di Byd in questo importante mercato - ha dichiarato Stella Li, Executive Vice President di Byd - Alfredo porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e una visione strategica che sarà preziosa nei nostri sforzi per posizionare Byd come leader nella mobilità sostenibile in Europa''. Attualmente Altavilla ricopre anche il ruolo di Senior Advisor di CVC Capital Partners in Europa ed è membro del consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui Enerpac Tool Group, MSX, Ambienta SGR e Proma Group.

Inoltre, fa parte del comitato di investimento di Vasuky, un fondo Tech VC sponsorizzato da Rothschild&Co. Con l'esperienza e la leadership di Alfredo Altavilla, Byd accelera nella sua missione di forniresoluzioni innovative e sostenibili in tutto il continente in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti.





