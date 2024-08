Florian Büngener alla comunicazione di Sauber Motorsport

Nuovo passo avanti per Sauber Motorsport, con la nomina di Florian Büngener alla carica di chief communication officer a partire dal primo settembre 2024.

Büngener sarà a capo del dipartimento di comunicazione di Sauber, così come dell'Audi F1 Project.

In questo ruolo, Büngener supervisionerà e dirigerà il team responsabile di tutte le attività di comunicazione del motorsport, comprese quelle relative allo sviluppo della power unit di Audi a Neuburg. Büngener vanta una vasta esperienza nel mondo del motorsport e dell'automotive, con ruoli in ABT Sportsline e Fiat & Abarth prima di un periodo di quasi otto anni in Hyundai Motor Europe, dove ha ricoperto il ruolo di head of pr & communications.

"Portare Florian a bordo - ha commentato Mattia Binotto, coo/cto di Sauber Motorsport e di Audi F1 factory team - ci aiuta a mettere un altro pezzo importante al puzzle che stiamo componendo, mentre Sauber continua a crescere nel team Audi che debutterà nel 2026".

"L'Audi F1 Project è uno delle novità più interessanti nel mondo del motorsport, se non in tutto il settore dello sport in questa fase - ha detto Florian Büngener - e sono lieto di poter contribuire al suo sviluppo mentre entra in un momento cruciale in vista del 2026".



