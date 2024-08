Polestar nomina Philipp Römers nuovo responsabile del design

Philipp Römers è il nuovo responsabile del design di Polestar in sostituzione di Maximilian Missoni, che ha diretto questo dipartimento per sei anni e che dopo un totale di 12 anni in Svezia, ha deciso di assumere un nuovo ruolo al di fuori di Polestar.

Römers proviene da Audi AG, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Head of Exterior Design. In precedenza è stato designer leader presso Volkswagen AG. 'Polestar è il modello di un'azienda automobilistica guidata dal design - ha commentato Römers - ed è un grande onore assumermi la responsabilità del reparto design. Non vedo l'ora di lavorare con il team creativo per progettare la prossima generazione di auto Polestar'.

Thomas Ingenlath, ceo di Polestar, ha a sua volta ringraziato Missoni "per la sua leadership e compagnia durante l'inizio di Polestar come unico marchio di veicoli elettrici puri in Europa.

Missoni ha stabilito gli standard di design innovativi che combinano estetica, lusso e prestazioni in un modo che è veramente Polestar".

