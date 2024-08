A Tim Fallon responsabilità fabbriche Stellantis Nordamerica

stabilimenti di distribuiti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Fallon prenderà il posto di Mike Resha, che copriva questo ruolo dal 2020, ed a cui Stellantis sta affidando la responsabilità a livello globale del settore produttivo delle produzioni per stampaggio e iniezione.

Dopo aver trascorso più di 16 anni presso Nissan Motor Co.

Ltd. in diversi ruoli di leadership degli stabilimenti, Fallon era dall'inizio del 2022 vicepresidente con responsabilità della produzione della marca di veicoli elettrici Rivian Automotive Inc.



