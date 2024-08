A Jean-Arthur Madelaine-Advenier l'interior design Xiaomi

Xiaomi, il colosso cinese della tecnologia ha nominato Jean-Arthur Madelaine-Advenier nuovo direttore del suo neo costituito Design Studio per la divisione veicoli elettrici (EV) situato a Monaco di Baviera.

Madelaine-Advenier era in precedenza responsabile dell'interior design di Polestar, l'azienda del Gruppo Geely in cui era entrato nel luglio del 2022.

"Sono felice di condividere con voi la nomina a Design Studio Director per Xiaomi Technology EV - ha commentato Madelaine-Advenier su LinkedIn - e sono ora impegnato nella ricerca di talenti nell'ambito degli esterni, degli interni, e del prodotto che si uniscano a me in questa grande avventura a Monaco".

Diplomato al Royal College of Art di Londra, Madelaine-Advenier era arrivato alla Polestar dopo otto anni passati in Stellantis prima come head of interior design di Citroen e poi come responsabile degli interni del Gruppo.

In precedenza è stato per un breve periodo di tempo senior designer presso Tesla (vi era arrivato nel 2014) dopo due anni di lavoro come lead designer nell'ambito dello Studio Mercedes di Como. Tra il 2007 e il 2011 Madelaine-Advenier è stato Senior Creative Designer di Designworks, il braccio operativo del Gruppo Bmw in California.

Vi era arrivato da una precedente esperienza nello Studio Mercedes di Como (2003-2006) un primo traguardo che aveva raggiunto dopo un periodo interinale all'Audi (2002) e alla Saab (2000).



