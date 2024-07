Arantxa Alonso è nuovo brand officer di Seat

Il nuovo brand officer di Seat, posizione di nuova creazione, è Arantxa Alonso. Attualmente responsabile dell'Ufficio Progetti Cupra di Volkswagen Anhui (Cina), dal 1° settembre Alonso assumerà il nuovo incarico riportando direttamente a Sven Schuwirth, vicepresidente esecutivo Vendite, Marketing e Aftersales di Seat S.A.

In qualità di Brand Officer del marchio Seat Arantxa Alonso guiderà la strategia a lungo termine e sarà responsabile dello sviluppo e dell'implementazione dei piani del ciclo di vita per rafforzare i volumi e i profitti di Seat. Dovrà inoltre creare un team per garantire il corretto posizionamento della gamma di modelli sul mercato e sviluppare le campagne di marketing del marchio.

"Il marchio Seat - ha dichiarato Wayne Griffiths, Ceo di Seat e Cupra - ricopre un ruolo fondamentale nella crescita redditizia a lungo termine dell'azienda. Per svolgere questo ruolo, avevamo bisogno di una persona con l'ambizione e la visione necessarie per guidare il continuo successo del marchio. Arantxa è sicuramente la persona giusta, accetta le sfide e raggiunge gli obiettivi con successo".

Arantxa Alonso ha oltre 20 anni di esperienza nel campo del marketing e della gestione nel settore automobilistico. Parla fluentemente il francese, il tedesco, l'inglese e lo spagnolo e, dall'inizio della sua carriera in Seat S.A. nel 2005, ha lavorato a diversi progetti internazionali.



