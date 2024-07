Daniela Biscarini diventa il nuovo Ceo di Ewiva

Daniela Biscarini è il nuovo Ceo di Ewiva, l’azienda nata dalla joint venture tra Enel X ed il Gruppo Volkswagen per accelerare la mobilità elettrica in Italia mediante una rete di stazioni ricarica ad alta potenza. Rimangono confermate le altre cariche previste in fase di costituzione dell’azienda, tra cui quella di CFO ricoperta da Annamaria Borrega.

Nel curriculum della Biscarini, laureata in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, figurano diverse esperienze in ruoli importanti in aziende come Enel, TIM SpA, Johnson &Johnson Italia; lo sviluppo dal 2019, di realtà digitali e start-up a guida femminile, e la collaborazione con Chapter Zero Italy, che si occupa di portare le tematiche di Climate Change sui tavoli dei board italiani.

“Sono fiera di assumere questo ruolo – afferma Daniela Biscarini – e colgo questa nuova sfida con entusiasmo, consapevole che l’azienda e il settore della mobilità elettrica stanno attraversando un momento di svolta per la loro evoluzione. L’obiettivo è di proseguire l’eccellente lavoro fatto finora, che ha permesso a Ewiva di compiere un importante percorso di crescita, contribuendo alla diffusione della mobilità sostenibile nel nostro Paese”.

