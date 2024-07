Ceo Stephan von Schuckmann decide di lasciare board di Zf

Cambio di poltrone nel consiglio di amministrazione del big tedesco delle parti e delle tecnologie ZF. Come comunicato dall'azienda l'attuale ceo Stephan von Schuckmann lascia il board per motivi familiari il prossimo 31 luglio.

Le sue responsabilità saranno assunte provvisoriamente dal ceo Holger Klein (divisione Electrified Powertrain Technologies e Regione Asia-Pacifico) e da Peter Laier (gestione dei materiali).

Von Schuckmann, che è stato responsabile della divisione ZF Electrified Powertrain Technologies - da allora diventata la più grande del gruppo con un fatturato di circa 11,5 miliardi di euro - ha dichirato "Le enormi sfide del passaggio alla mobilità elettrica nonché i cambiamenti dinamici e seri del contesto di mercato richiedono ogni giorno tutta la mia attenzione e il mio impegno. Un motivo legato alla famiglia mi ha spinto a rivalutare le mie priorità. La mia famiglia ora ha bisogno della mia pieno sostegno".

"È con rammarico, ma anche con grande rispetto, che abbiamo preso atto della decisione di Stephan von Schuckmann che ha messo anima e cuore in ZF per circa due decenni - ha commentato Heinrich Hiesinger, presidente del consiglio di sorveglianza di ZF - Con gli ordini vinti per i propulsori elettrici, ha gettato le basi per la trasformazione di successo dalla tecnologia dei propulsori convenzionali a quella elettrica presso ZF". "Stephan von Schuckmann - ha ribadito - merita anche l'apprezzamento dell'intero Consiglio di Sorveglianza per l'ulteriore sviluppo della gestione dei materiali di ZF e per il suo impegno nei confronti della Cina e dell'intera regione dell'Asia-Pacifico".

Il sostituto di Stephan von Schuckmann, si legge nella nota, sarà riconfermata dal consiglio di sorveglianza di ZF nel prossimo futuro



