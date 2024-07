Philippe Krief nuovo chief technology officer Gruppo Renault

Dal prossimo primo settembre Philippe Krief diventerà il nuovo chief technology officer (Cto) del Gruppo Renault succedere a Gilles Le Borgne chiamato dal ceo Luca de Meo a svolgere altre missioni strategiche.

Krief opererà nell'ambito del Gruppo riferendo direttamente a de Meo e manterrà alle sue attuali funzioni all'interno del marchio Alpine, di cui è ceo dal luglio 2023, che si sono concretizzate con l'arrivo della nuova gamma incarnata dall'A290 e dal prossimo crossover GT.

Forte anche delle sue esperienze precedenti all'arrivo nel Gruppo della Losanga - tra cui quella di direttore dell'ingegneria della Ferrari - Krief opererà, si legge nella nota dell'azienda, per posizionare i brand che compongono Renault all'avanguardia dell'innovazione, offrire prodotti e tecnologie all'avanguardia rispetto alla concorrenza, in un contesto di trasformazione senza precedenti dell'industria automobilistica.

La missione di Krief sarà quella di guidare e formare una squadra che anticipi e soprattutto crei, che identifichi le innovazioni e i prodotti di dopodomani, con la sfida particolare di sviluppare i prossimi veicoli 'intelligenti' in tempo record prima della concorrenza.

Diplomato all'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Krief ha lavorato su un'ampia gamma di modelli che vanno dal segmento B ad automobili del valore di diversi milioni di euro.

Dopo aver iniziato alla Michelin, ha proseguito la sua carriera all'interno del gruppo Fiat, prima di passare alla Ferrari e poi alla Maserati, rispettivamente come direttore del reparto veicoli e direttore tecnico del marchio Alfa Romeo.

E' rientrato alla Ferrari nel giugno 2016 per ricoprire il ruolo di direttore dell'ingegneria. Nel 2023 il passaggio al Gruppo Renault, prima come direttore dell'ingegneria e delle prestazioni del prodotto per il marchio Alpine e a pochi mesi di distanza ceo della marca sportiva francese.



