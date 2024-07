Bentley affida a Richard Leopold gestione regione europea

Richard Leopold, attuale direttore regionale di Bentley nel Regno Unito e nell'area MEAI, assume con effetto immediato anche la gestione della regione europea.

La nomina, che estende le responsabilità di Leopold arriva dopo l'uscita dall'azienda, su sua richiesta, di Balazs Rooz, che era direttore regionale di Bentley Motors in Europa dal giugno 2020.

Leopold è entrato in Bentley Motors nel 2007 ed ha una profonda conoscenza dei mercati regionali complessi, nonché una vasta esperienza nel settore automobilistico a livello di vendita al dettaglio e all'ingrosso, avendo ricoperto in precedenza ruoli esecutivi presso Saab e Bentley.



