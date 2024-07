Isotta Fraschini, Miguel Valldecabres al vertice motorsport

Il brand Isotta Fraschini è tornato in auge prendendo parte alle gare del WEC, World Endurance Championship, con la Tipo 6 LMH Competizione che ha concluso l'ultima edizione della 24 Ore di Le Mans con una prova solida nella categoria regina, quella dedicata alle hypercar. Adesso, in vista della gara brasiliana del mondiale di durata, in programma il 14 luglio a San Paolo, in Brasile, c'è stato un cambio al vertice per quanto concerne il reparto motorsport del marchio. Infatti, l'amministratore delegato Miguel Valldecabres ha ricevuto dal consiglio d'amministrazione anche la delega al motorsport. Subentra a Claudio Berro, che resterà vicino al brand, come ha comunicato il presidente Alessandro Fassina. Nel contempo Isotta Fraschini ringrazia lo stesso Berro per tutto il lavoro svolto fino ad ora, che ha permesso la preparazione ad una gara così impegnativa come la 24 Ore di Le Mans.

