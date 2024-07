Richard Leopold nuovo regional director Bentley Europe

Bentley Motors ha annunciato che Balazs Rooz, regional director Europe, lascerà Bentley su sua richiesta e di comune accordo. La regione sarà guidata da Richard Leopold, che assumerà la nuova carica mantenendo anche le sue responsabilità di regional director of the UK and MEAI, con effetto immediato.

"Sono entusiasta di gestire da oggi anche la regione europea - ha commentato Leopold - sulla base dell'ottimo lavoro svolto da Balazs nel presentare al mercato la nuova Continental GT in modo e maniera così positiva. Non vedo l'ora di lavorare con il team di Bentley Europe e con la rete qualificata di rivenditori".

Richard Leopold è entrato a far parte di Bentley Motors Limited nel 2007. Ha una profonda conoscenza dei complessi mercati regionali, oltre a una vasta esperienza nel settore automobilistico a livello di vendita globale, avendo precedentemente ricoperto ruoli dirigenziali presso Saab e Bentley.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA