Paolo A. Starace il nuovo AD di Ford Trucks Italia

Passaggio del testimone ai piani alti di Ford Trucks Italia, dopo le dimissioni di Lorenzo Boghich dal ruolo di Amministratore Delegato. Al suo posto, Paolo A. Starace è stato nominato nuovo Amministratore Delegato con effetto immediato.

Negli ultimi due anni, Lorenzo Boghich ha guidato Ford Trucks Italia contribuendo in maniera significante alla crescita dell'azienda. Sotto la sua direzione, Ford Trucks Italia ha raggiunto gli oltre 2.000 veicoli circolanti in Italia e il potenziato la rete di concessionari di vendita e assistenza su tutto il territorio nazionale.

In ingresso, il nuovo amministratore delegato Paolo A.

Starace porta con sé una consolidata esperienza decennale nel settore, avendo ricoperto posizioni di rilievo e dimostrato una notevole abilità nel guidare team e progetti complessi.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Ford Trucks Italia - ha dichiarato Starace - in un momento storico di grande fermento tecnologico per il settore e in un contesto di mercato altamente sfidante. Sono fortemente motivato e fiducioso di poter fornire un significativo contributo alla crescita del marchio, mettendo a denominator comune la mia pluriennale esperienza".



