Carmine Rosetta è il nuovo direttore vendite del brand DR: opererà a contatto diretto con l'ad Simona Gualano, coordinando l'attività degli area manager e interfacciandosi con il network DR.

Quarantacinque anni, sposato con 3 figli, laurea in economia aziendale, Rosetta vanta una carriera ultraventennale nei servizi finanziari legati all'Automotive, dal 2001 in Findomestic (Gruppo Bnp Paribas) con incarichi di crescente responsabilità e dal 2022 in CA Auto Bank (Crédit Agricole) in qualità di Brand Sales Manager.

'Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia di DR Automobiles - ha commentato Rosetta - un'azienda guidata da una profonda e sincera passione verso il mondo dell'auto, dei propri clienti e concessionari ufficiali, la stessa che condivido pienamente e che ha caratterizzato la mia carriera ad oggi. L'obiettivo è consolidare il brand DR, il cui modello di business ha di fatto permesso ai nostri numerosi clienti di godere di un'auto nuova, con concreto beneficio sia in termini di sicurezza che responsabilità ambientale'.

Ad oggi il marchio conta 189 concessionarie e un totale di 7 car line in vendita, grazie alla recente introduzione in gamma di tre nuovi modelli: la DR 5.0 MT Turbo, la DR 6.0 T-GDI e la DR 6.0 Hybrid Plug-in.



