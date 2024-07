Smart, Francesco Cianfarani nuovo responsabile Comunicazione

Novità organizzative per il marchio Smart. A partire da oggi le attività di ufficio stampa legate al brand sono affidate a Francesco Cianfarani, che da alcune settimane è entrato a far parte del team.

Francesco Cianfarani inizia il suo percorso a Londra, dove studia giornalismo e comunicazione alla London School of Journalism. Tornato in Italia, inizia a scrivere per giornali come La Nuova Sardegna, Il Corriere dello Sport e Match Point e collabora con Repubblica. Nel 2014 fonda il magazine online The Roman Post, che tratta di lifestyle capitolino, diventando in poco tempo tra i più letti della città, arrivando ad oggi a più 500 mila follower sui social e 3 milioni di reach mensile. Nel 2016 fonda Core Comunicazione, agenzia di marketing e comunicazione. Nel corso degli anni ha collaborato con brand come Valentino, Peroni, Ubisoft, Deliveroo, Satispay, Eataly, Medusa Film, Just Eat, Rai, Lucky Red, 01 Distribution. È stato direttore editoriale di quattro giornali, ha pubblicato quattro libri e insegnato Comunicazione in scuole e università, tra cui gli atenei di Roma Tre e Luiss. Da aprile 2024, la collaborazione con Smart Italia dove, dal primo luglio, ricopre il ruolo di responsabile della Comunicazione, Relazioni esterne, pr e Ufficio stampa.

