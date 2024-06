Richard Garbutt nuovo ad di Stellantis & You nel Regno Unito

Richard Garbutt già direttore vendite di Stellantis & You nel Regno Unito è stato nominato nuovo amministratore delegato in sostituzione di Angela Shepherd, che lascia di sua volontà il Gruppo per perseguire nuove opportunità professionali.

Dal 2016 Garbutt ha supervisionando le operazioni di Stellantis & You nel mercato britannico occupandosi del nuovo, dell'usato e delle flotte.

In precedenza ha ricoperto diversi ruoli di vertice, compresi Citroën Retail Group e Go Vauxhall e, più recentemente, Fiat e Abarth. La sua carriera è iniziata nel 1994 in Peugeot ricoprendo ruoli di vendita, post-vendita e franchising.

Nel 2005 Garbutt è passato al settore del commercio al dettaglio nell'ambito di Robins & Day che controlla 41 dealer nel Paese, prima come responsabile delle vendite, e poi direttore di filiale e direttore generale.

Stellantis &You Uk conta attualmente ventiquattro rivenditori in franchising di auto nuove Peugeot, diciassette Citroën, cinque DS, cinque Vauxhall, tre Fiat e tre Abarth. A questi si aggiungono sette Distrigo Hub.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA