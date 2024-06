Winfried Vahland è nuovo presidente della svedese Polestar

Durante l'assemblea generale annuale della società, il costruttore svedese di auto elettriche premium Polestar ha nominato Winfried Vahland nuovo presidente del suo consiglio di amministrazione in seguito alla decisione di Håkan Samuelsson di ritirarsi da questa carica.

Vahland vanta una lunga carriera internazionale nel settore automobilistico. Laureto in economia e ingegneria, è stato amministratore delegato e presidente del Gruppo Volkswagen Cina dal 2005 al 2010, e Ceo di Škoda Auto dal 2010 al 2015.

Prima di entrare nel cda di Polestar (passaggio avvenuto nel gennaio 2024) è stato per cinque anni membro del consiglio di amministrazione di Volvo Cars.

Samuelsson, ricorda il comunicato dell'azienda, ha fatto parte del viaggio di Polestar come presidente del consiglio di amministrazione fin dal lancio del brand come costruttore di auto elettriche premium nel 2017, durante il periodo di debutto della gamma e di espansione nei mercati.

La prossima assemblea generale annuale degli azionisti di Polestar dovrà provare la nomina di Christine Gorjanc e Xiaojie Shen come nuovi amministratori. La Gorjanc ha oltre 35 anni di esperienza in ruoli finanziari e contabili ed è stata chief financial officer di grande esperienza di Netgear e Arlo Technologies.

Già responsabile delle vendite di Bmw Brilliance, Xiaojie Shen ha oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico.

È entrata a far parte del Gruppo Volkswagen (Cina) nel 2007 come vice presidente e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali di alto livello, tra cui quella di amministratore delegato della società di importazione del Gruppo Volkswagen in Cina.

