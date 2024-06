Ivan Segal alla direzione vendite e operazioni mondo Renault

Novità sul fronte degli incarichi in casa Renault, dove, a partire dal 1° luglio 2024, Ivan Segal assume la direzione vendite e operazioni mondo. La sua missione consisterà, in particolare, nel continuare a migliorare la redditività delle operazioni e a gestire la commercializzazione dei nuovi veicoli della Renaulution, in Europa e sui mercati internazionali.

La carriera di Ivan Segal è cominciata nel 1995 nel Gruppo PSA, dove ha occupato varie funzioni in ambito vendite, marketing e commercio internazionale. Ha poi assunto responsabilità come direttore di filiale per Citroën: dal 2001 al 2004 è stato Direttore della Slovacchia, dal 2004 al 2006 della Polonia, dal 2006 al 2008 del Belgio, dal 2009 al 2011 del Brasile e dal 2011 al 2013 dell'America Latina. Nel 2013, Ivan Segal ha assunto la direzione dello sviluppo vendite e rete di Volkswagen do Brasil. A Marzo 2016, è entrato a far parte del Gruppo Renault come Direttore Generale del territorio Iberia. Il 1° aprile 2019, Ivan Segal è diventato Direttore Commerciale Francia. Nato nel 1971 a Reims, Ivan Segal si è laureato presso l'EDHEC (Lille, 1995).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA