Jaehoon Chang nuovo co-chair dell'Hydrogen Council

Jaehoon Chang, presidente e ceo di Hyundai, è stato nominato nuovo co-chair dell'Hydrogen Council, subentra a Yoshinori Kanehana, presidente di Kawasaki Heavy Industries, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi due anni, e lavorerà al fianco di Sanjiv Lamba, ceo di Linde.

Insieme ai ceo degli altri membri del Consiglio, i due lavoreranno alla creazione di un contesto favorevole per il commercio globale e per l'accelerazione degli investimenti in merito all'idrogeno. Una fonte energetica su cui Hyundai è pioniera, visto che è attiva nello sviluppo delle tecnologie a idrogeno da più di metà della sua storia dell'azienda e che, nel tempo, ha realizzato il primo veicolo elettrico a celle a combustibile prodotto in serie, ed il camion a celle a combustibile con il record di vendite nel mondo. "L'Hydrogen Council - ha dichiarato Jaehoon Chang - ha un ruolo cruciale nel nostro sforzo di transizione energetica globale. Sono entusiasta del mio nuovo incarico e non vedo l'ora di lavorare con le altre figure leader nel campo dell'idrogeno, per dare seguito alla mission dell'Hydrogen Council e accrescere l'impatto positivo dell'idrogeno in tutto il mondo".

In occasione del cambio di leadership, avvenuto la scorsa settimana nel corso dell'evento annuale dell'Hydrogen Council, gli oltre 200 amministratori delegati, gli alti dirigenti delle principali aziende e gli investitori mondiali nel settore dell'idrogeno, si sono riuniti a Berlino per fare il punto sui progressi compiuti, discutere soluzioni pratiche e dimostrare un rinnovato impegno alla collaborazione.



