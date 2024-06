Steffen Reiche a produzione e logistica Vw Veicoli Commerciali

Dal prossimo primo agosto Steffen Reiche assumerà la carica di membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen Veicoli Commerciali con la responsabilità della produzione e della logistica. In questa nuova funzione sostituirà Josef Baumert che dopo quasi 30 anni in azienda lascerà il Gruppo.

Reiche è attualmente vicepresidente esecutivo della produzione e della gestione della produzione presso la Saic Volkswagen di Anting a Shanghai.

Ha anche la responsabilità della gestione dello stabilimento Seat a Martorell e della gestione della produzione per Volkswagen a Bratislava. Inoltre è responsabile della pianificazione di Volkswagen Veicoli Commerciali presso la capogruppo Volkswagen AG.

Nato a Dresda, Reiche ha studiato ingegneria della produzione e ingegneria meccanica a Magdeburgo e a Bristol. Entrato in Volkswagen nel 1995 è stato amministratore delegato e presidente di Volkswagen de México dal 2018 al 2021, oltre che responsabile della produzione in tutta la regione del Nord America.

