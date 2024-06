Petrina Gentile entra nella giuria internazionale WWCOTY

La Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ha annunciato che Petrina Gentile si è unita alla sua giuria internazionale. WWCOTY è l'unico premio automobilistico al mondo composto esclusivamente da donne giornaliste automobilistiche che, con la nomina di Petrina Gentile, ora conta 77 giudici provenienti da 53 paesi.

Petrina Gentile è stata una delle figure che ha deciso di lanciare uno show televisivo canadese indipendente chiamato Car Business, su CTV e BNN. Ha prodotto lo spettacolo per 18 stagioni e, nel 2004, Globe e Mail l'hanno reclutata per scrivere nelle rispettive sezioni dedicate ai motori. Sul piccolo schermo, la giornalista si occupa di industria automobilistica per CTV, BNN Bloomberg e altro ancora, radio comprese. Viaggia in tutto il mondo testando nuovi veicoli e partecipando ad eventi automobilistici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA