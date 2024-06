Corvette: Tony Roma a capo dello sviluppo

Come riporta caranddriver.com, Tony Roma ha assunto la direzione ingegneristica di Corvette per la realizzazione di auto ad alte prestazioni subentrando a Tadge Juechter, responsabile dello sviluppo delle Corvette C7 e C8 ed attualmente in pensione. Roma rivestirà il nuovo ruolo dal 1° luglio e sarà a capo anche del team che svilupperà le auto di lusso ad alte prestazioni di GM.

Dopo aver lavorato al programma Corvette e sulle auto ad alte prestazioni di Cadillac, affronta con passione questa nuova sfida, visto che nel suo curriculum figurano anche la partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring, dove è abilitato a guidare, con una Cupra Leon. Inoltre, il suo interesse verso auto performanti è certificato dal fatto che possiede diverse Corvette, tra cui una C4 ZR1, una C6 ZR1 e una C8 Z06, e che nel suo garage è presente anche una CTS-V Wagon.

"Sto affrontando questa opportunità con profondo rispetto e ammirazione per il duro lavoro di coloro che mi hanno preceduto, a partire dalla prima generazione di Corvette negli anni '50 fino a oggi - ha affermato Roma, come si legge nelle pagine di caranddriver.com - la Corvette si è guadagnata e continua a guadagnarsi un posto nella storia delle auto americane grazie alle persone che ci sono dietro, come Tadge Juechter".



