Verany guiderà Stellantis nei mercati B2B europei

Joël Verany sarà dal primo luglio B2B director di Enlarged Europe di Stellantis sotto la responsabilità di Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Enlarged Europe. Sostituirà Cyrille Moreau. Joël Verany attualmente ricopre la posizione di Premium Brands director di Stellantis France, che comprende Ds Automobiles, Alfa Romeo e Lancia. "Joël è un leader del settore automobilistico con una comprovata esperienza nello sviluppo dei brand e nelle vendite.

Si avvarrà della sua esperienza per guidare la crescita dei marchi Stellantis nei mercati B2B europei" commenta Uwe Hochgeschurtz. "Voglio ringraziare Cyrille per il suo contributo allo sviluppo del business B2B in Europa e gli auguro il meglio nella sua nuova posizione". Il futuro incarico di Cyrille Moreau e la sostituzione di Joël Verany - spiega Stellantis - saranno oggetto di ulteriori annunci.



