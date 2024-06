Shailesh Hazela ceo e managing director Stellantis India

Shailesh Hazela, che era entrato nel 2022 in Stellantis come vicepresidente acquisti globali e catena di fornitura per India e regione Asia-Pacifico, diventerà da metà luglio il nuovo ceo e managing director di Stellantis India, a cui fanno capo tutte le attività in quel Paese strategico per la produzione e le vendite. Oltre che a livello commerciale e sul fonte produttivo - attraverso le tre fabbriche di Ranjangaon, Hosur, Thiruvallur e i due centri ricerca e sviluppo di Chennai e Pune -Stellantis, che ha investito in India oltre un miliardo di euro dal 2015, opera nel Paese con il moderno software hub and technology center di Bengaluru, inaugurato nel 2023.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Shailesh Hazela come nostro nuovo ceo e md e vorremmo ringraziare Aditya Jairaj per la sua leadership e il suo contributo a Stellantis India - ha commentato Ashwani Muppasani, coo – Stellantis India e Asia Pacifico - La visione strategica e la vasta esperienza di Shailesh Hazela saranno determinanti nel guidare la crescita e l’innovazione nel mercato indiano". Laureato in ingegneria industriale alla Jai Narain Vyas University e titolare di un master in amministrazione aziendale ottenuto all'istituto di tecnologia di Ghaziabad, Shailesh Hazela vanta un’esperienza lavorativa di oltre 28 anni in diversi settori tra cui quello automobilistico (Gm e Tata), quello delle telecomunicazioni (Airtel) e quello ferroviario Bombardier) sempre nell'ambito delle forniture.

