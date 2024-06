Cambio al vertice di Isotta Fraschini, Valldecabres nuovo ceo

L'orizzonte internazionale di Isotta Fraschini si amplia con grande attenzione ai mercati di più forte interesse come il Far East, il Medio Oriente e il Nord America. Per raggiungere questi obiettivi fanno il loro ingresso nel cda dell'azienda lo spagnolo Miguel Valldecabres, nel ruolo di amministratore delegato, e l'italo-americano Sandro Bortesi come direttore generale.

Il presidente Alessandro Fassina ha approfittato di questa occasione per ringraziare Enzo Panacci, amministratore delegato uscente, per aver portato la hypercar Tipo 6 Lmh Competizione a correre nel mondiale Endurance nella stagione 2024, come nei piani dell'azienda.

"Sono estremamente onorato di aver guadagnato la fiducia di Giuliano Michelotto, Alessandro Fassina e del consiglio di amministrazione di Isotta Fraschini per supportare il gruppo mentre insieme pianifichiamo e realizziamo un futuro di successo per questo marchio storico. Isotta Fraschini Milano troverà ancora una volta il suo posto nel cuore degli appassionati di sport motoristici e di supercar a livello globale mentre continuiamo a costruire sul duro lavoro e sugli sforzi dell'organizzazione", ha commentato Bortesi.

Nel prossimo fine settimana l'azienda automobilistica sarà impegnata sul circuito francese della Sarthe per correre la leggendaria 24 Ore di Le Mans, quarto appuntamento del campionato mondiale Endurance.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA