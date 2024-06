Seat S.A., nuove nomine nella comunicazione e nel marketing

Nuove nomine in Seat S.A.: Helena Mariscal de Gante diventa direttore globale della Comunicazione Aziendale e Patrick Sievers assume il ruolo di direttore Marketing globale di Cupra.

Nel dettaglio, nel suo nuovo ruolo, Helena Mariscal de Gante guiderà la comunicazione dell'azienda e contribuirà alla globalizzazione e alla crescita del marchio Cupra, sostenendo al contempo la visione di Seat S.A. di trasformare la Spagna in un hub europeo per l'elettromobilità, leader del progetto della famiglia di veicoli elettrici urbani per il Gruppo Volkswagen.

Riporterà direttamente a Cécilia Taïeb, direttore globale della Comunicazione di Seat S.A..

Mariscal de Gante parteciperà anche allo sviluppo della narrativa aziendale di Cupra, preparando il marchio al suo ingresso negli Stati Uniti.

Prima di entrare a far parte di Seat S.A., Mariscal de Gante ha lavorato per oltre 15 anni in diversi settori della comunicazione presso la società internazionale di pubbliche relazioni Edelman, arrivando a dirigere il team di comunicazione aziendale nella sede di Madrid. Ha conseguito una doppia laurea in giornalismo e legge presso l'Università Carlos III di Madrid.

Cupra ha inoltre promosso Patrick Sievers a nuovo direttore globale Marketing che riporterà direttamente a Ignasi Prieto, Chief Brand Officer del marchio. Attraverso il suo nuovo ruolo, Sievers continuerà a rafforzare il percorso di Cupra per diventare più di un semplice marchio automobilistico ed espandere i suoi confini internazionali.

Assumendo il nuovo ruolo, Patrick Sievers lavorerà per aumentare l'attrattiva di Cupra come marchio per gli amanti delle auto, preparando al contempo le prossime fasi della sua crescita e globalizzazione, che comprendono il lancio del secondo veicolo completamente elettrico del marchio, Cupra Tavascan, e, sempre quest'anno, il modello elettrificato Cupra Terramar.

Patrick Sievers si è laureato e ha conseguito un master in gestione internazionale e marketing in Germania e ha studiato presso la ESIC Business and Marketing School di Madrid. È cresciuto in azienda, dopo aver iniziato nel reparto marketing di prodotto di Seat Germania, per poi diventare assistente del vicepresidente esecutivo di Vendite e Marketing.



