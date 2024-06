Volkswagen, Martin Sander nuovo responsabile Vendite e Marketing

Dopo due anni come general manager di Ford Model e in Europa, la divisione dell'Ovale Blu che si occupa di veicoli elettrici, e come numero uno del consiglio di amministrazione di Ford-Werke GmbH in Germania, Martin Sander lascia il brand americano e torna in Volkswagen.

Dal primo luglio infatti - secondo un comunicato diffuso dal gruppo tedesco - Sander diventerà il nuovo membro del Consiglio di amministrazione della casa di Wolfsburg con delega alle Vendite, al Marketing e al Post-Vendita. Sander sostituirà Imelda Labbé, che ha diretto il dipartimento negli ultimi due anni, e riporterà direttamente al ceo Volkswagen Thomas Schäfer.

"Con Martin Sander acquisiamo un esperto di vendite, un leader collaudato - ha detto Schäfer -. Martin può vantare molti anni di esperienza nell'industria automobilistica e nel Gruppo Volkswagen e darà nuovo slancio per posizionare in modo sostenibile l'organizzazione di vendita del marchio Volkswagen per il futuro. Grazie al suo know-how e alla sua conoscenza dei mercati internazionali, stabilirà le priorità strategiche, in particolare nel marketing e nel post-vendita. Il suo predecessore nel Consiglio di Amministrazione".

Nato a Hildesheim, Martin Sander ha studiato ingegneria meccanica e si è laureato all'Università Tecnica di Braunschweig. Sander vanta una carriera lunga 25 anni nell'industria automobilistica. Ha ricoperto infatti diverse posizioni dirigenziali presso Audi AG in Nord America e in Europa. Tra questi, il ruolo di Vicepresidente senior delle vendite per l'Europa, la Germania, le Americhe e il Regno Unito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA