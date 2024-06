Eduardo Ramírez è il nuovo Chief Designer di Hyundai Europe

A partire dal primo giugno Eduardo Ramírez è il nuovo Chief Designer di Hyundai Design Europe.

Ramírez guiderà lo Hyundai Design Europe Center e lavorerà per rafforzare la competitività del design Hyundai in un'industria automobilistica globale in continua evoluzione, per fornire ''un'innovazione stilistica incentrata sul cliente'' ed un'esperienza unica per le persone che faccia distinguere il brand Hyundai.

Dopo essersi laureato all'Università di Coventry e al Royal College of Art, Eduardo Ramírez ha iniziato la sua carriera come designer di esterni presso Audi e successivamente in General Motors. Nel 2007 è entrato a far parte dello Hyundai Design Europe Center ed è stato responsabile di importanti progetti di design per il mercato europeo, come i10, Kona, Bayon e Santa Fe.

"Credo nel potere del design di tracciare le strade da percorrere e mi impegno a ispirare e mettere i nostri designer nella condizione ottimale per poter pensare in modo audace e fornire così proposte che susciteranno le emozioni dei nostri clienti in futuro", ha commentato Eduardo Ramírez.

Parlando della nomina, SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Genesis Global Design, ha commentato: "Non vedo l'ora di assistere ad uno Hyundai Design Europe Center ancora più forte e fresco sotto la guida di Eduardo. È la persona perfetta per questa posizione, in quanto comprende la direzione del design di Hyundai, che dà priorità ai valori dei clienti, ed è in grado di realizzare un design che possa soddisfare gli stili di vita di diversi tipi di clienti, valorizzando al contempo l'heritage del brand".

