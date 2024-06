Nuovi incarichi al Mercedes-Benz Classic Center

Mercedes-Benz Heritage GmbH rafforza la struttura del personale del Mercedes-Benz Classic Center. Dal 1 giugno 2024, infatti, i tre ruoli di head of classic center, technical operations management e sales and marketing classic center saranno nuovamente occupati. Dal febbraio 2024, a seguito di un'acquisizione, le capacità di officina del Centro Classico sono state notevolmente ampliate.

Ciò ha comportato anche l'assunzione di specialisti esperti, oltre ad un sostanziale stock di pezzi di ricambio e attrezzature specializzate per lavori complessi su esclusivi classici Mercedes-Benz. In quest'ottica sono state create funzionalità aggiuntive per restauri di fabbrica, riparazioni e manutenzione, che hanno più che raddoppiato la capacità dell'officina.

"Sono lieto che Peter Schoren, Thomas Armbrecht e Patrik Gottwick guideranno lo sviluppo del Mercedes-Benz Classic Center - ha commentato Marcus Breitschwerdt, Ceo Mercedes-Benz Heritage GmbH - in ruoli di leadership in futuro. Mercedes-Benz Heritage GmbH è responsabile della conservazione e dell'avanzamento dell'eredità del nostro marchio unico. Questo include la fornitura di un servizio di alto livello per i classici veicoli Mercedes-Benz".

