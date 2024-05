Raoul Beji nominato amministratore delegato di Fiat Algeria

È il tunisino Raoui Beji il nuovo amministratore delegato di Fiat Algeria, in sostituzione dell'algerino Hakim Boutahra. Lo riferiscono all'ANSA fonti vicine al marchio italiano ad Algeri. L'ex dirigente di Fiat Algeria Boutahra è stato richiamato ad altre mansioni all'interno del gruppo automobilistico. Beji, invece, aveva finora ricoperto la carica di vicepresidente dei pezzi e dei servizi per il Medio Oriente e l'Africa di Stellantis. Pochi giorni fa, una delegazione di Stellantis, guidata da Samir Cherfan, direttore operativo per Africa e Medio Oriente del gruppo, ha incontrato il ministro dell'Industria algerino Ali Aoun al fine di fare il punto sui progressi del progetto Fiat nei pressi di Orano, nell'Algeria occidentale. Durante l'incontro, Cherfan ha confermato l'impegno del gruppo Stellantis a sostenere lo sviluppo dell'industria automobilistica in Algeria, secondo un comunicato del dicastero algerino.



