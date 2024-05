Manfred Harrer a capo del Genesis & Performance Development

Sarà Manfred Harrer a guidare come vicepresidente esecutivo, all'interno della divisione ricerca e sviluppo di Hyundai-Kia, l'unità tecnologica Genesis & Performance Development. Lo comunica Hyundai Motor Group che punta, con l'ingresso di Harrer si possano migliorare la competitività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo nonché le prestazioni dei veicoli Genesis, Hyundai e Kia nella fase di transizione verso l’era dell’elettrificazione.

“La nomina di Manfred Harrer a vicepresidente esecutivo e capo della Genesis & Performance Development Tech Unit - ha commentato Heui Won Yang, presidente della divisione R&D Hyundai-Kia - porterà grandi benefici ai prodotti Hyundai Motor Group, migliorando l’immagine e la reputazione dei nostri marchi di mobilità. In qualità di esperto di veicoli ad alte prestazioni di fama mondiale, Manfred Harrer contribuirà in modo significativo allo sviluppo dei futuri modelli di lusso ad alte prestazioni Genesis, nonché alla nostra transizione verso l’elettrificazione dei marchi Hyundai Motor e Kia”.

Laureato in ingegneria meccanica all'Università di Bath Gb) e titolare di un dottorato in ingegneria automobilistica all'università di scienze applicate di Monaco di Baviera, Harrer ha accumulato 25 anni di esperienza nel settore automobilistico e tecnologico, lavorando su diversi progetti tra cui lo sviluppo di telai, sistemi elettronici, software, integrazione completa del veicolo e Adas. Dopo aver debuttato come ingegnere del telaio in Audi AG, Harrer è poi passato in Bmw dove è stato responsabile della dinamica e del pre-sviluppo. Successivamente è entrato in Porsche dove ha ricoperto i ruoli di vicepresidente responsabile della gamma Cayenne e vicepresidente responsabile dello sviluppo telai e Adas. Più recentemente è stato direttore senior dell'ingegneria della progettazione del prodotto in Apple Inc.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA