Frank Steffen Walliser nuovo presidente e CEO di Bentley

Frank Steffen Walliser è il nuovo presidente e amministratore delegato di Bentley. Walliser, che arriva dal marchio Porsche, succederà ad Adrian Hallmark, che ha lasciato il marchio di lusso britannico a marzo, e sarà in carica a partire dal prossimo primo luglio.

''Con Frank-Steffen Walliser, Bentley si aggiudica un ingegnere di grande esperienza, con una spiccata competenza tecnologica e di prodotto e un'esperienza imprenditoriale che ha portato sulle strade modelli Porsche distintivi, tra cui la Porsche 918 Spyder. Nel percorso che Bentley sta compiendo per ricoprire un ruolo da leader nel segmento del lusso, la pluriennale esperienza e la conoscenza di Frank-Steffen Walliser saranno preziose'', ha dichiarato Gernot Döllner, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUDI AG, responsabile del Brand Group Progressive che comprende Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati all'interno del Gruppo Volkswagen.

''Approccio a questo incarico con grande rispetto e non vedo l'ora di avere a Crewe un team che ha dimostrato negli ultimi anni performance impressionanti - ha sottolineato Frank-Steffen Walliser -. La continua trasformazione dell'industria automobilistica sarà una sfida importante anche per Bentley, una sfida che sono felice di affrontare insieme al team. Sono convinto che Bentley continuerà a fissare gli standard nel segmento del lusso anche in futuro''.

Dopo aver studiato ingegneria meccanica con specializzazione in motori a combustione e gestione della tecnologia, Frank-Steffen Walliser è entrato in Porsche nel 1995 e da allora è rimasto fedele al marchio. Nel 2010, Walliser, originario di Stoccarda, è diventato il capo progetto responsabile dello sviluppo della supersportiva 918 Spyder. A partire dal 2014, si è fatto conoscere come responsabile del settore Motorsport prima di assumere la gestione delle linee di prodotto 911 e 718 all'inizio del 2019. Dal 2022 è responsabile dello sviluppo veicoli Porsche.

