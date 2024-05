Luca Parasacco è nuovo responsabile di Maserati Europa

Il nuovo responsabile di Maserati Europa è Luca Parasacco. La nomina, effettiva a partire da lunedì 20 maggio, si aggiunge a una serie di altri nuovi incarichi all'interno di Maserati Commercial pensati per afforzare ed elevare la squadra che fa capo al chief commercial officer globale Luca Delfino, nominato a gennaio 2024.

Parasacco fa parte del gruppo dal 1997. Nel suo ultimo ruolo come head of global Distrigo, ha guidato la consolidata rete di distribuzione che fornisce ricambi originali a 11 marchi facenti parte della holding multinazionale. Esperto conoscitore della rete, negli ultimi anni è stato head of owned dealers con responsabilità complessiva dei risultati e dello sviluppo di Motorvillage, l'organizzazione di vendita al dettaglio di FCA e commercial director dei Business Center Mopar. In precedenza ha avuto responsabilità commerciali al di fuori del territorio nazionale, in Spagna e Portogallo.

Nel corso della sua carriera il manager italiano ha ricoperto diversi ruoli nell'ambito della Region Europa, spaziando dal development manager al dealership sales manager, con focus sulla pianificazione della strategia di sviluppo della rete di distribuzione di tutti i marchi FCA (oggi Stellantis).

"Sono felice di dare il benvenuto a Luca nel suo nuovo ruolo all'interno di Maserati - ha commentato Davide Grasso, Ceo Maserati - e mi congratulo con lui per l'importante percorso professionale che l'ha portato fino a qui, a ricoprire un essenziale ruolo strategico all'interno del mercato Europa.

Siamo fiduciosi che questa nuova aggiunta al Leadership team contribuirà a migliorare, come previsto, la nostra performance commerciale".



