Chan Park nuovo responsabile design interni e Hmi di Skoda

Chan Park, responsabile da tre anni del design degli interni della Nio, e operativo nel centro stile europeo con sede in Germania a Monaco, ha lasciato l'azienda cinese. E si appresta a trasferirsi a Mladá Boleslav - con sede principale nel nuovo studio del marchio a Praga - come nuovo capo del design degli interni e dell'interfaccia uomo-macchina (Hmi) di Skoda. Se Park - che è diplomato al del Royal College of Art di Londra - porta nell'azienda boema del Gruppo Volkswagen l'esperienza di una attività di oltre 8 anni in Audi, e in precedenza in Mercedes-Benz, Kia e Pininfarina a Torino all'inizio della sua carriera.



