Karl Deppen direttore Daimler Truck Holding AG fino al 2029

Il Consiglio di sorveglianza di Daimler Truck ha prolungato il contratto di Karl Deppen, direttore della Holding fino al 30 novembre 2029.

Dal primo dicembre del 2021 Deppen è membro del Comitato di direzione con la responsabilità della regione Asia che comprende Cina, India e Giappone. Ed è anche responsabile dei marchi Fuso, BharatBenz e Rizon, Daimler Truck Holding AG ha annunciato che il Consiglio di sorveglianza ha anche deciso di ridurre la dimensione del direttorio stesso.

Il cambiamento più importante riguarda la divisione Daimler Truck Financial Services, che sarà inizialmente integrata nelle responsabilità del direttore a partire dal prossimo primo luglio. L'attuale direttore Stephan Unger continuerà a dirigere Daimler Truck Financial Services come vicepresidente esecutivo.

