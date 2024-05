Stefan Richmann da agosto alla direzione di Mini

Cambio del guardia al vertice di Mini, dove dal mese di agosto, come annunciato dal gruppo Bmw, Stefan Richmann assumerà la direzione del marchio, succedendo a Stefanie Wurst, che ricopre il ruolo da febbraio 2022.

Negli ultimi anni, Stefanie Wurst ha indirizzato il brand premium britannico, focalizzandosi su nuovi mercati e target di riferimento, in particolare concentrandosi sulla mobilità elettrica e sulla digitalizzazione. Inoltre, ha sviluppato l'organizzazione internazionale delle vendite Mini in un modello di vendita sostenibile e orientato al cliente.

"Desideriamo ringraziare Stefanie Wurst per il suo grande impegno personale - ha commentato Jochen Goller, membro del Board of Management di Bmw AG e responsabile customer, brands e sales - e il suo prezioso contributo proiettato sull'orientamento futuro di Mini. Con Stefan Richmann, senior executive del Gruppo Bmw con molti anni di esperienza in Germania e all'estero, Mini assumerà una nuova direzione a partire da agosto".

Richmann ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Bmw nel 1997. Da allora, ha ricoperto numerose posizioni manageriali all'interno dell'azienda. Nel 2000, è passato alla Pianificazione Strategica Aziendale e nel 2004 è stato nominato responsabile del Controllo delle Vendite. Dal 2008, Richmann è stato CFO di Bmw Spagna.

È tornato a Monaco alla fine del 2010, dove ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali nel Finance & Controlling e nel Product Management presso la sede centrale del Gruppo Bmw. Dal 2017, Richmann ha ricoperto il ruolo di CFO negli Stati Uniti.

Nell'aprile 2022, è diventato responsabile della divisione Strategia Aziendale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA