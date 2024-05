Cambio ai vertici di Stellantis in Sud America

La holding Stellantis ha annunciato un cambiamento ai vertici della sua struttura organizzativa per il Sud America. L'argentino Fernando Scatena, si legge in una nota, sara' il nuovo Chief Financial Officer in sostituzione di Carlos Kitagawa, che a sua volta assume nuovi incarichi globali come Group Controller. Parallelamente Felipe Daemon diventa il nuovo vicepresidente di Citroën, mentre Fabiana Figueiredo è la nuova vicepresidente regionale di Peugeot. "Abbiamo definito una nuova struttura con l'obiettivo di garantire efficienza e agilità per soddisfare le richieste del mercato. In questo modo l'azienda garantisce la sostenibilità e lo sviluppo continuo dell'attività a lungo termine", ha dichiarato Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.



