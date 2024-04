Alexandre Sorel a capo di Stellantis Financial Eu e Sud America

Alexandre Sorel è il nuovo direttore generale di Stellantis Financial Services per l'Europa e il Sud America, succedendo a Remy Bayle che si ritira dopo una carriera di 38 anni tutti in azienda.

Laureato presso l'Ecole Supérieure de Commerce di Reims, Sorel ha costruito una carriera di successo nell'automotive iniziando in Psa Peugeot Citroën nel 1994 dove è arrivato a ricoprire il ruolo di direttore finanziario in Belgio per i marchi Peugeot e Citroën. Poi ha fatto parte della gestione delle attività bancarie del Gruppo e nel 2015 è diventato direttore finanziario di Banque Psa Finance. Ha contribuito in modo significativo all'acquisizione delle attività Opel e Vauxhall in Europa e ha lavorato allo sviluppo di partnership strategiche, come quella con Bnp Paribas per le attività di finanziamento. Nel 2017 è stato nominato amministratore delegato di Opel Vauxhall Finance e nel 2023 è diventato responsabile di Stellantis Bank in Germania, Austria e Regno Unito.



