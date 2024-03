Car of The Year, Sabbatini nuovo organizing committee member

Avvicendamento nella giuria del premio The Car of The Year (L'Auto dell'Anno) che è il riconoscimento più prestigioso del settore automotive e più ambito dalle stesse Case costruttrici.

Alberto Sabbatini, dopo diversi anni di appartenenza al gruppo dei sei membri italiani nella giuria di The Car of The Year (59 giornalisti del settore automotive in rappresentanza di 21 nazioni europee) lascia il ruolo di membro e di vice presidente centrale della giuria per sopraggiunti limiti di età.

Ma il Premio resterà per lui una importante componente dell'attività professionale perché l'editore di Auto (la testata che rappresenta l'Italia nel gruppo degli organizzatori) gli ha chiesto di ricoprire per la testata il ruolo di organizing committee member.

Una nuova sfida per dare sempre più visibilità al premio e che assegna a Sabbatini, di lavorare - insieme agli altri otto organizzatori - per portare innovazione e nuovi progetti all'interno di un riconoscimento così importante di livello internazionale.

Subentra ad Alberto Sabbatini come nuovo giurato italiano Giannantonio Pettinelli, caporedattore presso l'agenzia ANSA e responsabile canale ANSA Motori. Affianca gli altri cinque che sono Silvia Baruffaldi, Andrea Brambilla, Mario Cianflone, Gianluca Pellegrini e Giorgio Ursicino.

Pettinelli è nato a Pontedera (Pisa) nel 1962 e lavora all'Agenzia ANSA dal 1987. E' stato nominato responsabile del notiziario motori e del canale web Ansa Motori nel 2018 pur rimanendo nella direzione giornalistica con il compito di assistere il direttore dell'agenzia in tutte le questioni legate alle tecnologie e alla diffusione della multimedialità nella sede centrale, nelle sedi regionali e in quelle estere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA