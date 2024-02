Patricia Such nuova direttrice operazioni corporate di Seat

Seat ha creato una nuova area che integra le relazioni Istituzionali, i settori salute, emergenze e sicurezza oltre alle attività Casa Seat Barcellona e Cupra City Garage a Madrid. A dirigerla è stata chiamata Patricia Such con la nomina a direttrice delle operazioni corporate di Seat SA.

In azienda dal 2018, la Such - che riferirà direttamente al presidente Wayne Griffiths - ricopriva in precedenza il ruolo di direttore salute, emergenze e sicurezza (Hse) di tutte le aziende di Volkswagen Group in Spagna, carica che continuerà a mantenere.

Laureata in medicina alla università di Barcellona, con specializzazione in medicina del lavoro, la Such ha ottenuto una importante serie di master, tra cui quello in stima dei danni corporali alla Fundación Bosch i Gimpera; quello su sonno: fisiologia e medicina alla università Pablo de Olavide; quello in prevenzione dei rischi sul lavoro alla Universitat Politècnica de Catalunya e un Pdf alla Iese Business School.





