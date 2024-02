General Motors, Kurt Kelty responsabile settore batterie

Kurt Kelty, un esperto di batterie riconosciuto a livello mondiale e per 11 anni dirigente di Tesla, è stato nominato vicepresidente di General Motors con responsabilità del settore batterie, e in particolare della strategia celle e di un nuovo approccio end-to-end.

Nella sua nuova posizione Kelty - che era in precedenza vicepresidente di Sila, l'azienda di Moses Lake nello Stato americano di Washington specializzata in batterie - riporterà direttamente al presidente di GM Mark Reuss. Tra le responsabilità l'uso delle materie prime, la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti in nuove tecnologie, la commercializzazione di celle e contenitori e le opportunità di riciclo a fine vita.

Il team di Kelty, si legge nella nota dell'azienda, sarà responsabile di una parte fondamentale della strategia di elettrificazione di GM, dato che riunirà le già solide risorse nello sviluppo delle batterie con l'esperienza del settore per fornire più rapidamente veicoli elettrici redditizi, a basso costo e con prestazioni più elevate ai clienti su larga scala.

Laureato in biologia nello Swarthmore College e titolare di un master a Stanford, Kelty ha iniziato la sua carriera professionale nel settore delle batterie agli ioni di litio nel 1993, lavorando per Panasonic, dove ha creato alleanze e programmi di sviluppo congiunto per promuovere le batterie ricaricabili agli ioni di litio per applicazioni portatili.

In Tesla ha ricoperto il ruolo di direttore senior della tecnologia delle batterie. Kelty è stato responsabile dell' impostazione della strategia di utilizzo delle celle prodotte dall'azienda, l'applicazione delle batterie implementate nella Roadster, nelle Model S/X e nella Model 3, ed anche della guida di partnership e attività di approvvigionamento di materiali presso la Gigafactory.



