Benedicte Engel entra nel Women's Worldwide Car of the Year

Si allarga la giuria internazionale del Women's Worldwide Car of the Year, l'unico premio automobilistico al mondo che viene attribuito esclusivamente in base al giudizio di giornaliste specializzate.

Con l'ingresso di Benedicte Engel - che ha fondato nel 2015 Kvindernes Bilmagasin un media automobilistico online rivolto alle donne - il Wwcoty conta ora su 75 giurati in rappresentanza di 52 diversi Paesi.

La Engel gestisce anche il Female Drivers Club, una rete dedicata alle donne impegnate nel mondo dei motori poiché nell'automotive in Danimarca solo un lavoratore su dieci è donna.

"Sono sempre stata appassionata del mondo dei motori - racconta la Engel che è nipote e figlia di concessionari auto - Quando ero piccola giocavo più con le macchine che con le bambole".

Ha iniziato la sua attività professionale come consulente di vendita per Mercedes-Benz. E proprio in quell'ambito la Engel si è resa conto che le clienti donne venivano spesso ignorate. "Ho scoperto che quando una coppia entrava in negozio - ha spiegato - i miei colleghi parlavano solo con l'uomo, anche se era lei a pagare l'acquisto".

Il Women's Worldwide Car of the Year è stato creato nel 2009 dalla neozelandese Sandy Myhre - che attualmente è presidente onorario - mentre la presidenza esecutiva è affidata alla spagnola Marta García.



