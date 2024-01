Schuwirth vicepresidente esecutivocommerciale di Seat S.a.

Sven Schuwirth è stato nominato nuovo vicepresidente esecutivo commerciale di Seat S.a. a partire dal primo febbraio 2024.

Entrerà nel Comitato esecutivo, riportando direttamente a Wayne Griffiths e sostituendo Kai Vogler, che assumerà nuove responsabilità in Volkswagen Financial Services Overseas Ag.

Schuwirth è entrato in Seat S.a. nel giugno 2021 come responsabile digital business e strategia di prodotto, ed è stato determinante nello sviluppo della strategia di prodotto di Cupra. Dopo la sua nomina a Coo di Cupra nel marzo 2023, ha guidato l'espansione del marchio in nuovi mercati, tra cui l'Australia.

"In un contesto di disruzione dell'industria automobilistica - ha commentato Wayne Griffiths, ceo di Seat e Cupra - poter contare su leader visionari come Sven Schuwirth sarà sempre più importante nel nostro processo di trasformazione".

Tra le principali sfide che Schuwirth dovrà affrontare nel suo nuovo ruolo vi sono la trasformazione dell'azienda verso l'elettrificazione, la gestione del lancio sul mercato dei prossimi modelli, tra cui Cupra Tavascan, Cupra Terramar e Cupra Raval e l'ulteriore sviluppo del marchio Seat.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA